L'évolution de Luxembourg, de 1984 à 2016

La ville défile sous nos yeux, de 1986 jusqu'à 2016 ! Au nord-ouest de la ville, on voit bien l'urbanisation croissante. Idem du côté du Kirchberg, dont l'essor ne faiblit pas ! Il faut dire que sur cette période, la capitale est passée de près de 80.000 habitants a plus de 115.000.À vous de régler la vue aérienne et de choisir la vitesse de défilement des images. Et pourquoi ne pas essayer d'autres grandes villes ? Les images de Dubaï aux Emirats arabes unis, ou encore de la Mer de Glace dans les Alpes, sont impressionnantes !