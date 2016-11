Que faire ce weekend au Luxembourg?

Les Fashion Days Luxembourg sont organisés au Congrès à Luxembourg. "Entre défilés, Startup Designer Awards, Expositions et Présentations, le Luxembourg sera tenir sa place de Capitale de la Mode aux FASHION DAYS le 26 novembre 2016 au Luxembourg Congrès."

LEJ est un groupe musique qui a fait le buzz l’année passée avec une vidéo dans laquelle elles ont repris tous les morceaux de l’été. Lucie, Elisa et Juliette originaires de Saint-Denis seront à la Rockhal. Le show débutera à 20h30 !



Un concert "sold out" dont seulement les chanceux qui ont réussi à se procurer des billets pourront assister se tiendra à l'Atelier. Les musiciens de Wolfmother proposent un concert rempli de sonorités hard rock !Le Luxembourg Jazz Meeting & Friends se tiendra à l'Abbaye Neumünster . Le festival fête cette année sa 3e édition et se déroulera du 25 au 27 novembre 2016. "Le festival, entrée libre, vous permet, non seulement de découvrir ou redécouvrir les talents du jazz d'aujourd'hui, mais aussi d'échanger avec les artistes et professionnels invités."Qui dit samedi dit jour de marché à la place Guillaume à Luxembourg-ville.Le soir, le groupe de Metal originaire d'Allemagne J.B.O sera au Club de la Rockhal. L'entrée est à 26€ et le show débutera à 20h30.Fan de metal ? Alors vous pouvez vous rendre au 'Bang Your Head' pour la 10ème et dernière édition du metal Festival à la Kulturfabrik à partir de 17h. La prévente est à 25€ et la caisse du soir à 30€!Ce weekend se tiendra aussi le Bazar international à la Luxexpo . L'entrée est gratuite. Vous pouvez vous rendre à la Luxexpo samedi de 11h00 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 18h00. Humour: Avec son "C'EST TROP POUR MOI!", AYMERIC LOMPRET sera au Showtime à Esch. Connu à travers ses nombreux passages dans l'émission "On ne demande qu'à en rire" présentée par Laurent Ruquier sur France2, l'humoriste sera au Luxembourg ce weekend.Si vous voulez vous prendre à l'avance pour vos cadeaux de Noël vous en aurez l'occasion ce dimanche car les magasins seront ouverts dans le quartier Gare et de la Ville-Haute.Pour les petits, il y a le marché du livre pour enfant à Mamer. De 14h à 18h au centre culturel de Mamer.Pour les chanceux qui ont réussi a avoir un ticket vous pouvez aller voire le jeune humoriste Gui-home au Rockhal Club à partir de 18h.