Plus de 225.000€ par an pour Xavier Bettel ?

Premier ministre : 940 * 18,4615779 = 17.353,88€

Ministre : 805 * 18,4615779 = 14.861,57€

Secrétaire d'Etat : 720 * 18,4615779 = 13.292,33€.

Selon 24/7 Wall Street , dans un article du 18 mars 2016, Xavier Bettel est le 7e dirigeant mondial le mieux payé au monde, avec 225.600 euros annuels bruts, soit environ 18.800 euros par mois. Le site n'ayant pas publié ses sources, on a tenté de vérifier ce montant.Les membres du gouvernement font partie de la fonction publique. Leur rémunération relève donc de leur groupe d'indemnité . S4 pour le Premier ministre, S3 pour un ministre et S2 pour un secrétaire d'Etat (page 8 du lien, loi du 25 mars 2015). Ce qui donne respectivement 940, 805 et 720 points indiciaires. Chaque point rapporte 18,4615779 euros.Après une simple multiplication, on trouve donc :N.D.L.R : les fonctionnaires luxembourgeois ont droit à une allocation de fin d'année, valant 100% du traitement de décembre. Ainsi pour une année pleine, il faut multiplier la rémunération mensuelle non pas par 12 mais par 13. Xavier Bettel touche donc bien 225.600€ par an.Sa rémunération mensuelle équivaut à 7,5 fois le salaire minimum d'un travailleur qualifié.En plus de leur salaire, les fonctionnaires (et donc les membres du gouvernement) ont droit à des frais de route et de séjour. Ces derniers varient selon le pays de déplacement et si le voyage se fait de jour ou de nuit. En 2016, les frais de représentation du gouvernement était "budgété" à hauteur de 728.000€ À titre de comparaison, le président français François Hollande gagne 10 fois plus que le salaire minimum et la chancelière allemande Angela Merkel 12,5 fois plus. Le Premier ministre belge Charles Michel gagne lui entre onze et douze fois le salaire minimum du Royaume.* Les prélèvements variant beaucoup selon les pays, tous les montants sont bruts.