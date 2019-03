Festival des migrations : des visiteurs dénoncent un "festival de déchets"

"Nous avons été choqués de voir cette fête culinaire où des tas de vaisselle jetable, y compris, ont été distribués en quantités importantes, pour être brièvement utilisés avant de les jeter dans des poubelles surdimensionnées et régulièrement vidées", écrit Benu Village Esch sur Facebook.

Dans un long post publié lundi, cette ASBL écologiste fustige le 36ème Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, qui s'est déroulé du 1er au 3 mars à la Luxexpo, et qui est organisé par le CLAE*.



Certes, il s'agit d'"Un festival bien connu d'intégration, de respect et de cohésion sociale". Mais pour ce qui est du développement durable, l'ASBL est moins enthousiaste : "Nous nous demandions si nous étions dans un mauvais film. Ne voyons-nous pas tous des films et des informations quotidiennes sur les montagnes de déchets, les décharges en feu, les animaux qui meurent de plastique et les limites connues depuis longtemps du soi-disant recyclage?"

PAYS PAUVRES : BONS DÉBARRAS!