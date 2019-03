Flash info Nouvel incident à Bettembourg: de nombreux trains et TER supprimés

🎙️ #TERNancyMetzLux



Le trafic reste fortement perturbé entre Hettange et Bettembourg en raison d'un dérangement d'installation sur le secteur.



Tweetez-nous pour plus d'informations sur votre trajet !📱👨🏻‍💻 https://t.co/GOrpl3xTe0 — TER Grand Est (@TERGrandEst) 5 mars 2019

Les CFL ont signalé mardi matin un problème technique sur l'infrastructure à "Bettembourg frontière" qui perturbe actuellement le trafic ferroviaire. La SNCF parle d'un "dérangement d'installation".Plusieurs TER (88806, 88803) et trains nationaux ont d'ores et déjà été annulés en attendant la résolution de cet incident.Il faudra s'attendre à d'autres suppressions et à de nombreux retards ce matin d'après les Chemins de Fer Luxembourgeois. Les usagers des TER sont priés d'opter pour les alternatives proposées en gare de Thionville.Le dernier incident en gare de Bettembourg remonte au début du mois de février. Les usagers avaient vécu une matinée cauchemardesque. Suivez l'évolution de la situation ci-dessous.