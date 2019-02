Climat Près de 20°C... Record de chaleur battu pour un mois de février Luxembourg Luxembourg





© Domaine public MeteoLux s'y attendait, le cap a finalement été franchi mercredi. Un nouveau record de chaleur a été battu pour un mois de février.

19,8°C. C'est la température enregistrée par MeteoLux mercredi 27 février à sa station du Findel. C'est surtout la plus haute jamais observée au Luxembourg lors du deuxième mois de l'année. Et ce n'est pas rien: les premiers registres de MeteoLux remonte à 1947.



Le précédent record, de 18,2°C, avait également été enregistré en fin de mois: c'était le 29 février 1960.



La période de redoux se termine aujourd'hui. Les températures ne devraient plus dépasser les 10°C dans les prochains jours. La pluie doit également faire son retour à partir de ce jeudi soir.