Tout savoir sur le plan climat du Luxembourg pour 2030

The school strike continues every week. On March 15 we are growing bigger than ever. Save the date! #climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/FE8OAVj4nM — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 27 février 2019

Le Luxembourg est en avance sur son plan climat. En effet, alors que les états membres de l'Union européenne ont jusqu'au 31 décembre 2019 pour rendre leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat, le Luxembourg a rendu sa copie à la Commission... le 13 févrie. Mais attention, il s'agit d'un premier jet!Une bonne nouvelle pour notre environnement? C'est le message que le gouvernement luxembourgeois veut faire passer en insistant sur le besoin "d'une action rapide, déterminée et conséquente dans tous les domaines".Pour ce faire le Luxembourg s'est fixé plusieurs objectifs à atteindre en 2030 dont(- 55% par rapport à 2005) etsur la consommation d'énergie finale brute (entre 23 et 25%).Et ce n'est pas tout: le Grand-Duché veut également effectuer, atteindreetOn ne s'est évidemment pas arrêtés aux grandes lignes. Nous avons épluché le projet de plan national et dans le détail ça donne ça.Une politique de réduction continue en matière des ventes de carburant est prévue par le gouvernement luxembourgeois. Cela implique que "l'imposition des produits pétroliers (carburants et mazout) devra être adaptée".On peutEt les recettes engendrées? D'après le plan qui a été présenté mercredi au ministère, elles seront "affectées en grande partie au fonds climat et énergie" qui finance les alternatives énergétiques.Cette politique sera couplée à "une promotion renforcée des transports en commun, de la mobilité active et du développement de l'éléctromobilité".Le gouvernement veut mettre en place un standard de bâtiments "fonctionnels" à consommation d'énergie quasi-nulle et souhaite un "phase-out" du mazout et du gaz dans le domaine des bâtiments.Un cadre devrait également être mis en place en vue de la "rénovation énergétique des bâtiments d'habitation et des bâtiments fonctionnels".Tout cela afin d'atteindre une réduction de la demande finale d'énergie des bâtiments au Luxembourg. L'objectif pour 2030 étant d'arriver à une baisse de 40 à 44% par rapport à la référence européenne.Comme nous l'avons mentionné précédemment, le Luxembourg veut arriver à une part d'énergies renouvelables de 23 à 25% en 2030.Pour ce faire, le gouvernement a annoncédans le développement des éoliennes et l'élaborationsuite à la récente amélioration du régime d'aides pour la promotion du photovoltaïque.D'après le projet présenté mercredi, le plan climat doit aussi permettreUne manière de protéger l'environnement tout en "saisissant les opportunités économiques"!Enfin, le gouvernement a insisté sur l'importance d'une large mobilisation de la population et des communes du pays dans le cadre du plan climat à venir.Une consultation publique a également été annoncée. Elle sera basée sur le projet qui a été présenté mercredi au ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.En attendant, les étudiants de nombreux pays européens seront dans les rues le 15 mars pour la "grève pour le futur". Une mobilisation est attendue au Grand-Duché.