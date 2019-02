Climat Un mois de février parmi les plus chauds jamais observés Luxembourg Luxembourg





© Horjaraul / Domaine public Oui, il a fait chaud en février. Mais à quel point ? Nous avons contacté MeteoLux pour savoir si ce début d'année 2019 se classait parmi les plus chauds enregistrés au Luxembourg.

10°C. 12°C. 15°C. Et peut-être 19°C mercredi. Ce mois de février a été marqué par une longue période de redoux. À tel point qu'il "sera certainement un des mois de février les plus chauds jamais observés" nous explique Jacques Zimmer de MeteoLux.



Le 29 février 1960, le service de météorologie relevait une température de 18,2°C au Luxembourg. Un record qui n'a été ni atteint ni battu (pas même ce lundi 25 février, où il a fait 17,3°C) mais qui pourrait tomber ce mardi voire mercredi.



Du 1er au 25 février, MeteoLux a estimé que la température moyenne de l'air était de 4,6°C. Soit tout de même trois degrés de plus que la normale sur 30 ans, établie entre 1981 et 2010. Ce n'est pas un record (5,9°C relevés lors de février 1990) mais c'est suffisant pour en faire un des plus chauds: le sixième plus chaud enregistrés jusqu'à cette année. M. Zimmer tempère toutefois ce bilan, encore incomplet puisqu'il reste deux jours à mesurer avant la fin du mois.



Ces températures au-dessus de la normale pourraient tout de même avoir des conséquences, notamment sur la faune et de la flore, qui vivraient mal un retour du gel.