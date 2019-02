Messieurs, le congé parental "n'est plus un tabou"

"C'est une petite révolution" constate Géraldine Hassler, DRH chez KPMG Luxembourg. "13% de nos employés masculins ont été ou sont en congés parental. Sans remonter loin, il y a cinq ans de cela, le congé parental ne concernait que les femmes. Mais maintenant on voit que ce n’est plus du tout un tabou."



La raison est claire, poursuit-elle : "Il y a eu beaucoup d’effort qui ont été fait avec la nouvelle réforme du congé parental. Cela a envoyé un message pour dire aux hommes que oui, c’est possible! On ne va plus vous dire que vous n’êtes pas viril en prenant un congé parental".







LES MÉTIERS QUI COMPTENT LE PLUS DE CONGÉS PARENTAUX

PETIT RAPPEL SUR LA RÉFORME DU CONGÉ PARENTAL

Un congé plein-temps de 4 ou de 6 mois

Un congé mi-temps de 8 ou de 12 mois

Un congé fractionné : 4 mois pendant une période maximale de 20 mois

Un congé fractionné : 1 jour par semaine pendant 20 mois au maximum

Une tendance confirmée au niveau du ministère de la Famille. La nouvelle réforme sur le congé parental est entrée en vigueur en décembre 2016. Un an après, la ministre Corinne Cahen en constatait déjà les effets. 10 881 demandes ont été introduites en 2017, contre 6 759 en 2016. Les demandes de maman ont bondi de 20%, et celles des hommes... de 190%!Un franc succès confirmé l'année suivante. Dans une réponse parlementaire, la ministre fait le point sur les demandes parvenues et accordées en 2018 par la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE). On comptait ainsi 7109 mamans et 6002 papas...Il est intéressant aussi de se pencher sur le lien entre congé parental et secteurs d'activités. Comme le montre le tableau suivant, pour les hommes, c'est dans l'(11,6%)qu'on compte le plus de demandes, suivi par les(11,5%) et la(11,2%). Chez les femmes, c'est dans le secteur de la(18,3%), suivi par les(13,8%) et l'(13,2%).Suite à la réforme, le parent peut désormais demander un. Voici quelques exemples (vous pouvez retrouver le détail sur le site du gouvernement Un congé plein-temps de 4 ou de 6 mois.

