"Des shows démesurés"

Le monde de la mode porte le noir aujourd'hui et les hommages pleuvent pour se souvenir de Karl Lagerfeld, décédé ce mardi à 85 ans. Vu du Luxembourg, l’émotion est aussi palpable chez ceux qui suivent la mode de près ou de loin.

Parmi eux, Ezri Kahn, tailleur et styliste installé avenue de la Liberté à Luxembourg, se souvient: "au début des années 1990, je travaillais pour la boutique Yohji Yamamoto à Paris. Karl Lagerfeld en était un inconditionnel. Après avoir choisi plusieurs silhouettes, il se tournait vers son assistante en lui disant ‘tu peux régler, car tu sais très bien que je n’ai pas d’argent’."

UNE IMAGE, UNE ICÔNE

Il ajoute: "Ce n’était pas un couturier mais un designer! Il était incapable de couper un vêtement, mais c’était un visionnaire qui a réussi le pari incroyable de faire perdurer l’image de Chanel à travers le temps. Je retiens aussi ses shows démesurés et l’homme d’affaires qui a réussi à vendre son image comme un produit de luxe."



C'est depuis Marrakech et, ironiquement pendant sa visite au musée Yves Saint-Laurent que Claudie Grisius, créatrice de la marque Vol-t-age, a appris la mort de Lagerfeld. "J’étais déjà sous l'émotion devant le Mémorial de Saint-Laurent qui est mort il y a 10 ans déjà. La nouvelle du décès de Karl me touche profondément. Une autre icône de la mode s’en va."



Elle poursuit, inspirée: "Il nous laisse une tellement belle image de l'abondance audacieuse et de l'élégance féminine moderne. Son âme restera pour l’éternité tout comme celle de Coco et de Yves. Un autre ange mode nous inspirera depuis l'au-delà."