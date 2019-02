Passer à 110 km/h dans les tunnels, c'est "du populisme et de l'idiotie !"

"Des fois j’ai l’impression que je suis le seul à respecter le 90 km/h dans les tunnels !" soupire Paul Hammelmann, qui se souvient même de s'être fait klaxonner pour ça.

Le président de la Sécurité Routière, contacté ce mercredi par RTL 5 minutes, a vu rouge devant la nouvelle pétition déposée lundi à la Chambre des députés. L’intitulé de la pétition n'est pas nouveau : passer la vitesse autorisée à "110 km/h dans les tunnels des autoroutes", contre 90 km/h actuellement.

En 2017, un autre pétitionnaire réclamait aussi cette augmentation, aux motifs que la limite actuelle serait "trop faible" et que le passage des 130 km/h à 90 km/h serait "dangereux". Une limite de 110 km/h semble "plus naturelle", disait encore ce pétitionnaire.