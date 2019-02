Apprendre le luxembourgeois en un "claquement de doigts" avec cet Américain

Selon lui, on peut facilement transformer un mot anglais en un mot luxembourgeois. La méthode, amusante, est à tester à vos risques et périls!

"Moien. Ech sinn de Mike" sourit-il. Jusque là, tout va bien. Mais c’est après que la leçon se gâte...



La vidéo a été postée ce mardi 5 février sur la page Facebook "An American in Luxembourg". Le titre est ambitieux : How to speak Lëtzebuergesch. Rien que ça! Vu que la vidéo ne dure que 2 minutes et demi, on craint que son auteur ait un peu sous-estimé la langue de Dicks. Et pourtant, ce "professeur" affirme très sérieusement : "Beaucoup de gens pensent que parler le luxembourgeois est vraiment difficile. Alors que ce n’est pas du tout le cas. Tant que vous gardez ces quelques conseils en tête".



SIMPLE COMME MOIEN !

Sa méthode est simple : il a "découvert" qu’en ajoutant un son bien particulier au bout de mots anglais, ils devenaient comme par magie des mots luxembourgeois.

Il débute sa démonstration avec les verbes. Chaque verbe anglais peut être converti en luxembourgeois en ajoutant le son "ray-er-run" à la fin, affirme-t-il.



Exemple avec "I go home", qui devient "Ech goréieren home". "Simple, right?" sourit-il.



Et "cela marche avec chaque verbe luxembourgeois!" jure-t-il :

Eat (manger) devient "eatéieren"

Drive devient "Ech drivéieren"

Swim devient "Ech Swiméieren"

© Facebook / an american in Luxembourg

"Et voilà (il claque des doigts), je parle le Luxembourgeois !"

Il poursuit sa méthode avec les noms. Cette fois, il suggère d’ajouter le son "ee-yoh-nin".



Rebelote :

le mot information devient "informatiounen"

devient "informatiounen" "I go home" devient "Ech goréieren Homeiounen"

"I ride my bike" devient "Ech rideéieren my Bikeiounen”

"I eat my dinner" : “ech eatéieren my dinneriounen”

ET POUR LES PRO... "Et si vous voulez vraiment passer pour un locuteur confirmé en luxembourgeois", vous pouvez saupoudrer des "little nonsense words" dans la phrase, comme "esou", "sech", "dobäi", "schon" et "eemol"… "Balancez ces mots où vous voulez !" La version "avancée" de "I want to go home" devient ainsi "Ech wantéieren sech esou Homeiounen eemol schon opgegoréieren". "Voilà, c’est tout ce que vous avez à faire !" Et n’oubliez pas, conclut-t-il, de finir chaque conversation avec "Äddi tchao tipptopp".

On l'aura compris, cette méthode n'est pas à prendre trop au sérieux, tout comme ce drôle de "professeur". Un conseil donc, avant de tester cette méthode avec un luxembourgophone, vérifiez d'abord son sens de l'humour!



UNE LANGUE EN PLEIN BOOM

Cette parodie mise à part, rappelons que le Luxembourgeois et l’Anglais ont effectivement une chose en commun : ils appartiennent à la grande famille des langues germaniques. Alors que l'anglais appartient à la branche occidentale, le Luxembourgeois appartient au sous-groupe du moyen-allemand occidental.



Ces racines communes entre l'Anglais et le Luxembourgeois peuvent expliquer la relative ressemblance de certains mots dans les deux langues. Mais ce n'est pas une raison pour utiliser la méthode farfelue de notre "Américain au Luxembourg"!

Rappelons aussi que la langue luxembourgeoise ne s’est jamais si bien portée. Les cours d’apprentissage affichent complets, et près de 400 000 personnes dans le monde parlent désormais la langue du Grand-Duché!