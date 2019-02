Indignation après la découverte d'une affiche raciste chez LuxairCARGO

Une source nous a fait parvenir une photo de l'affiche après l'avoir découverte dans les bureaux de LuxairCargo. © Mobile Reporter

LUXAIR CONFIRME LES FAITS

"UNE RÉACTION FERME"



L'affiche parle d'elle-même. Elle vise les personnes d'origines maghrébines, les comparant à des animaux, les insultant au passage, puis suggère de partager le message "pour continuer l'opération planète propre". Choquant.Manifestement rédigé à l'aide d'un ordinateur, ce message haineux a été affiché dans les bureaux de LuxairCARGO, choquant les employés et la direction du groupe qui a réagi via un communiqué interne le 24 janvier dernier.D'après ce document signé par deux représentants de LuxairCARGO et par le président de la délégation du groupe, une plainte aurait été déposée auprès de la police afin de retrouver "le ou les coupables".Nous avons contacté le responsable de la communication du groupe Luxair qui nous a confirmé ces informations tout en insistant sur le fait que "ce genre de message est inadmissible" et que "la personne responsable n'a plus rien à faire chez Luxair". Toujours-est-il qu'il faut encore trouver le responsable.En ce qui concerne la chronologie des faits, M. Schroeder nous a expliqué que l'affiche avait été découverte le 18 janvier "tard dans la nuit" par un employé qui "en a informé sa hiérarchie". LuxairCARGO a réagi via un communiqué 6 jours plus tard (à voir ci-dessus).Il assure que "le document communiqué par les responsables de LuxairCARGO à l’entièreté du personnel travaillant au Cargocenter résume très bien notre approche, nos convictions. C'est notre diversité et notre complémentarité qui font la force et la richesse de notre entreprise."M. Schroeder nous a également confirmé que la direction du groupe a bien déposé plainte auprès de la police avant de s'adresser à l'ensemble des salariés de LuxairCARGO pour faire passer un message clair: "NON au racisme."Interrogé à ce sujet, il a soutenu qu'il s'agissait "d'un cas isolé" et "qu'aucun fait de ce genre n'avait été constaté auparavant". Il n'y aurait donc pas de problème latent au sein des bureaux LuxairCARGO."Malheureusement, ce genre de situation peut arriver, comme ce cas le montre, mais nous n'allons pas l'accepter. Lorsque l'auteur de ce message sera identifié, il devra subir les conséquences. Un tel geste ne reflète aucunement nos valeurs et met immédiatement et irrévocablement fin à toute collaboration" a-t-il conclu. Ça a le mérite d'être clair.L'auteur du message risque donc un licenciement et des poursuites en justice pour son affiche haineuse. Reste encore à le dénicher...