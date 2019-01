Objets trouvés : "Bien sûr, il y a des petits malins qui tentent leur chance"

La police publie régulièrement des annonces pour avertir les citoyens de ses objets trouvés. © Police Grand Ducale

LA POLICE MÈNE L'ENQUÊTE

TENTE DE VOLER DES OBJETS TROUVÉS? MAUVAISE IDÉE

LA LISTE DES OBJETS TROUVÉS EN JANVIER

Clés : Ford, Fiat, Peugeot, VW, Renault, Mercedes, Citroën

: Ford, Fiat, Peugeot, VW, Renault, Mercedes, Citroën GSM : 60 téléphones portables

: 60 téléphones portables Ordinateurs/laptops : 6 ordinateurs portables et tablettes

: 6 ordinateurs portables et tablettes Lunettes : Collector, Hema, Municey Wear, Mykita, Karen Millen, Bitmovin

: Collector, Hema, Municey Wear, Mykita, Karen Millen, Bitmovin Sacs : sacs de sport et de natation de différentes marques

: sacs de sport et de natation de différentes marques Bijoux : alliance en or jaune avec gravure " Sonia "

: alliance en or jaune avec gravure " Sonia " Montres : Facet, Accurist, Casio, Yves Rocher, Fent, Fossil, Pallyjane, Gucci

: Facet, Accurist, Casio, Yves Rocher, Fent, Fossil, Pallyjane, Gucci Vélos : Nopsa, KS cycling, Bear Valley

Devinette : au Luxembourg, où perd-on le plus souvent des objets? "La plupart sont perdus dans les trains, les bus... Il y a bien les 3/4 de nos objets perdus qui viennent des" répond un responsable du service national des objets trouvés, contacté ce matin par RTL 5mn.Et sans surprise, "on récupère beaucoup de téléphones et de tablettes" précise-t-il.Rien qu'au mois de janvier, la police a récupéré, 6 ordinateurs/tablettes. De nombreuses clés de voitures ont aussi été égarées, mais aussi des lunettes, sacs, bijoux, montres et vélos (voir la liste complète ci-dessous).A noter que la police ne se contente pas de stocker les objets trouvés. Ellepour essayer de retrouver leurs propriétaires, notamment pour les téléphones. "On contacte systématiquement les opérateurs téléphoniques pour voir si la carte téléphonique est connue... Sauf pour les cartes étrangères, là on ne peut rien faire."Un service rendu aux citoyens qui a certainement déjà dû faire des heureux! "Oui, et on obtient d'assez bon résultat" se réjouit le policier.Le service des objets trouvés est très sollicitée. "On est contacté tous les jours!"Y compris par des petits malins qui font semblant d'avoir perdus des objets de valeur? "Bien sûr, il y en a qui tentent leur chance. Mais ne vous inquiétez pas, on fait, on prend l'identité des gens, ils doivent remplir des formulaires et fournir des descriptions détaillés des objets perdus..." Cela parait évident, mais vaut le rappeler pour décourager les personnes mal intentionnées!

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser au Service National des Objets Trouvés par téléphone au no. 4997-2036 (pendant les heures 08.30-11.30 et 14.00-16.00) ou par mail à l'adresse snot@police.etat.lu.

Veuillez noter que pour une recherche d'un appareil électronique, un numéro IMEI, un numéro de série est de rigueur.