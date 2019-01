Un débat qui va faire un tabac

Si les pétitions qui aboutissent à la Chambre des députés (ayant recueilli au moins 4.500 signatures) ne sont pas rares, peu d’entre elles sont aussi contradictoires et opposées. L’été dernier Daniel Reding demandait l'interdiction de fumer aux terrasses des restaurants (pétition 1069) alors que Maria Carella cherchait à conserver ce droit (pétition 1080).

Le premier arguant pour la protection de la santé, principalement des non-fumeurs, femmes enceintes et enfants, la seconde se réfère aux difficultés rencontrées par le secteur des restaurants et cafés.

S’il préfère garder la primeur de son argumentaire pour les députés, François Koepp, secrétaire général de l’Horesca, annonce néanmoins et sans surprise que la fédération professionnelle soutient la deuxième pétition "au nom de la liberté entrepreneuriale".

PROTÉGER SANS STIGMATISER

Le député Marc Hansen (déi gréng) qui siège à la Commission de la Santé pense qu’il faut amener le débat "dans une politique anti-tabac cohérente" qui entre dans le cadre du plan anti-tabac dont l’évaluation sera menée en 2020.

Par ailleurs tout en estimant qu’il faut "protéger les non-fumeurs contre le tabagisme passif", il considère "qu’il ne faut pas stigmatiser les fumeurs qui, après tout, consomment un produit légal. C'est comme pour l'alcool: c'est autorisé du moment qu'on ne mets pas les autres en danger".

Enfin, Marc Hansen s’étonne que seules les terrasses de restaurant soient visées: "on devra le cas échéant apporter des définitions précises sur ce qu’est une terrasse et dans quels cas il faut ou non appliquer l’interdiction de fumer".

ÉCOUTER AVANT DE DÉCIDER

Plusieurs députés contactés par RTL 5minutes n’ont pas voulu "anticiper le débat", selon les termes de Mars Di Bartolomeo (LSAP), qui préside la Commission de la Santé.

Pour Jean-Marie Halsdorf (CSV), également membre de cette Commission, "il faut d’abord écouter les arguments des uns et des autres". Le député considère qu’il est trop tôt pour prendre position tout en penchant plutôt "pour un status quo qui laisserait aux responsables d’établissements le soin d’aménager ou d’adapter leurs terrasses."



Même son de cloche du côté du DP où Gusty Graas préfère "attendre d'entendre les positions de chacun" et n'énonce "pas de position définitive". Il se rappelle cependant que le DP s'était prononcé en faveur d'une politique restrictive en matière de tabac lors des adaptations de la loi l'année dernière, et pense qu'il "faudra trouver un équilibre."



Le député libéral rappelle aussi que cette question précise ne figure pas dans l'accord de coalition.