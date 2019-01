Une maison à moins de 200 000 euros au Luxembourg? C'est possible!

GRAND TERRAIN, GROS TRAVAUX

QUELQUES CHIFFRES

Si on vous dit ", 240 m2, 5 chambres, avec de la verdure autour, et située dans un charmant petit village (Boxhorn, dans le nord du pays, près de Clervaux)", à quel budget pensez-vous?Au Luxembourg, pour ce type de bien, difficile d'imaginer un tarif en dessous du demi-million d'euros, et encore... Ou alors, c'est qu'il y a une tuile!Rassurez-vous, sur cette maison, il n'y a aucune tuile. Littéralement. Puisqu'elle n'a... Visiblement, il ne reste que quatre murs et une montagne de travaux.L' annonce est publiée sur le site Athome.lu . Cette maison jumelée est proposée à la vente pour. Un prix écrasant toute concurrence, mais avant de sauter au plafond, mieux vaut bien lire l'annonce qui avertit qu'il s'agit d'une "Grande maison à rénover", comme le prouve la photo.L'annonce précise qu'"en septembre, une nouvelle toiture sera installée." On ne sait pas s'il s'agit de septembre dernier, auquel cas la photo est obsolète, ou s'il s'agit de travaux à venir...Mais peut-être que cette ruine fera, qui y verront une toile blanche sur laquelle ils pourront exprimer leur talent!Et si vous êtes amateur de ce genre de défis et que vous cherchez plutôt dans le secteur du Mullerthal, voici une autre annonce qui saura exciter votre imagination.Il s'agit encore d'une maison jumelée,, mais cette fois-ci le terrain est conséquent, avec 41 ares, divisés en "place occupée", en terre labourable et en pré. Le cadre a l'air encore plus sauvage, avec la belle nature du Mullerthal tout autour... Mais côté maison, il ne reste que les murs, qui ne dépassent pas un étage. Il va falloir se retrousser les manches!Au Luxembourg, le marché immobilier reste très dynamique . La hausse des prix du logement (loyer et vente) a atteint 7% en 2018 (la plus forte augmentation depuis dix ans).en vente a augmenté de 3,4%.Au 3e trimestre 2017, le prix moyen d'une maison atteignait. Dans le canton de Luxembourg, ce prix grimpe à