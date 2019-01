55e Autofestival : qui n'a pas son SUV?

Dix jours pour essayer, dix jours pour faire des bonnes affaires, bref, dix jours d’Autofestival : à partir de ce samedi, et jusqu’au lundi 4 février, le Luxembourg se transforme en temple de l’automobile !

Les principaux garages et concessions du Luxembourg vont avoir le pied au plancher. Car rater l’Autofestival revient pratiquement à rater son année!

Pour les clients, c’est un festival de reprises intéressantes, de remises et d’offres spéciales sur des véhicules neufs.

Au niveau des marques, Volkswagen reste indétrônable au Luxembourg, avec 6496 nouvelles immatriculations en 2018, loin devant BMW (4955) et Mercedes (4778). Le podium est donc exclusivement Allemand ! Suivent Renault, Audi et Peugeot.



LE BOOM INCROYABLE DES SUV

Et en 2019, comme depuis quelques années, le marché automobile luxembourgeois sera marqué par la tendance SUV ! Ces "Sport Utility Vehicle" envahissent les routes.



C’est le type de véhicule le plus vendu en Europe en 2018. Et en 2019, plus que jamais, « big is beautiful »!



© afp

Le Luxembourg n'échappe donc pas au phénomène : un simple coup d'oeil sur nos routes permet de le constater. Près d'un tiers des voitures neuves immatriculées sont des SUV.

LA CHUTE DU DIESEL

Le marché de l’électrique, lui, reste anecdotique au Luxembourg, les chiffres ne décollent pas depuis 5 ans. Celui de l’hybride, lui, est plus dynamique, mais passer de 0,14% du marché en 2014 à 0,8% en 2018 n’est pas non plus une révolution…

Par contre, pour la première fois depuis le début du siècle, il s’est immatriculé plus de véhicules essences que diesel ! Un véritable bouleversement qui marque une tendance lourde, la plupart des pays européens faisant machine arrière vis-à-vis de ce carburant jugé plus polluant que l'essence... Même si le Luxembourg, à ce niveau, fait figure de dernier bastion du diesel!