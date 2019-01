Le Luxembourg, meilleur pays du monde pour les entreprises

Publié ce mercredi, le rapport sur les "meilleurs pays" du monde met en évidence la formidable terre d'accueil qu'est le Luxembourg pour les entreprises. L'environnement fiscal favorable qu'il offre entre grandement en compte dans ce classement, que le Grand-duché dominait déjà l'an dernier, et en 2016. En deuxième position, on retrouve la Suisse, devant le Panama, la Suède, le Danemark et Singapour.



La Suisse est par ailleurs le premier pays du monde pour la troisième année consécutive, selon ce même rapport sur les meilleurs pays. Les classements évaluent 80 pays dans plusieurs catégories, allant de l'influence économique et la puissance militaire à l'éducation et à la qualité de vie, afin de saisir la façon dont sont perçues les nations à l'échelle mondiale.



L'Allemagne, elle, arrive en tête du classement concernant le pouvoir de marque d'un pays, là où les consommateurs préfèrent acheter les voitures, les soins de santé et les produits pharmaceutiques. La France est numéro 1 pour les cosmétiques et la mode, l'Italie est numéro 1 pour l'alimentation et le vin, et le Japon est premier pour la technologie et l'électronique. En 8e place dans la liste globale des meilleurs pays, les États-Unis ont du retard à rattraper, se classant au 7e rang pour le vin, au 10e rang pour les soins de santé et au 11e rang pour l'alimentation.



CLASSEMENT 2019 DES MEILLEURS PAYS

Global

1. Suisse

2. Japon

3. Canada

4. Allemagne

5. Royaume-Uni

6. Suède

7. Australie

8. États-Unis

9. Norvège

10. France

Pour créer une entreprise

1. Thaïlande

2. Inde

3. Chine

Pour la qualité de vie

1. Canada

2. Suède

3. Danemark

Le plus puissant

1. États-Unis

2. Russie

3. Chine

Pour les femmes

1. Suède

2. Danemark

3. Canada

Pour l'éducation

1. Royaume-Uni

2. États-Unis

3. Canada

Pour une retraite confortable

1. Nouvelle-Zélande

2. Suisse

3. Australie