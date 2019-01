À Esch, la pub d'un garage automobile sur les passages piéton passe très mal

© Olidom Multimedia

Quand la pub prend possession de la route, ce n'est pas sans susciter de réaction. Et pas seulement de la part d'éventuels consommateurs... à quelques jours de l'Autofestival. À Esch, la ville apprécie très peu de constater que certains passages piéton ont ainsi été détournés par un garage automobile et s'est fendue d'un communiqué laconique. D'abord pour rappeler que "les passages à piétons sont soumis au code de la route et que toute altération de ces derniers est strictement interdite par la loi. Aucune autorisation dans ce sens n’a été et ne sera accordée par la Ville d’Esch."Ensuite, pour annoncer qu'elle se chargera d'éliminer "ces marquages illégaux aux frais du ou des auteurs", en leur rappelant que "de tels actes portent non seulement préjudice à la Ville d’Esch mais constituent également une atteinte à la sécurité routière en détournant l’attention des piétons qui traversent la chaussée."