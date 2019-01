Comment s'appellera le nouveau stade national?

Le nouveau stade national devrait ouvrir ses portes en octobre et pourra accueillir plus de 9.000 personnes.

Le Standard est en deuil suite au décès de Louis PILOT: https://t.co/guBYmqKHvV #StandardLegend pic.twitter.com/d3PVtvJMp5 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 16 avril 2016

JOSY BARTHEL N°2?

A quelques mois de la fin des travaux du nouveau stade national, la question de l'appellation de cette structure a été soulevée via une pétition publique qui a récemment été ouverte aux signatures.Cette pétition demande à ce que le nouveau stade soit baptisé "Stade Louis Pilot" en honneur de l'ex-joueur de la sélection nationale, décédé en 2016 d'une crise cardiaque.Quart de finaliste de l'Euro 1964, champion de Belgique à quatre reprises avec le Standard de Liège et nommé plusieurs fois "joueur luxembourgeois de l'année", Louis Pilot est devenu une légende du football luxembourgeois. C'est pourquoi, aux yeux de M. Gobbo, "le nouveau stade ne peut qu'être nommé à son nom".En épluchant les communications de la ville de Luxembourg à ce sujet, nous n'avons pas pu trouver de proposition pour baptiser l'enceinte. Nous avons donc contacté la Ville de Luxembourg pour en savoir plus.Actuellement, le stade qui accueille toutes les rencontres internationales a été baptisé en l'honneur du champion olympique Joseph Barthel. Rappelons-le, "Josy" avait remporté la médaille d'or au 1500 m hommes aux jeux d'Helsinki en 1952.Une appellation justifiée par l'exploit de l'athlète mais également par la piste d'athlétisme qui entoure actuellement la pelouse du stade.Sachez-le, le nouveau stade national ne comportera pas de piste d'athlétisme et l'enceinte devrait accueillir principalement, si ce n'est exclusivement, les équipes nationales de football et de rugby.Cela justifie-t-il de le baptiser en l'honneur de M. Pilot? C'est ce que semblent penser une quarantaine de personnes puisqu'elles ont signé la pétition n°1140.Rappelons qu'il faut 4.500 signatures au moins pour forcer un débat public à la Chambre des députés. C'est donc loin d'être gagné.Et vous? Avez-vous des suggestions? Êtes vous d'accord avec M. Gobbo? Donnez votre avis ci-dessous.