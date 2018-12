Smic, santé, congés: ce qui va changer au Luxembourg en 2019

REVENUS

salaire social minimum non-qualifié: +22,56€ brut (soit 2.071,10€ par mois)

salaire social minimum qualifié: +27,07€ brut (soit 2.485,32€ par mois)

va être revu à la hausse dès le 1er janvier. Une première hausse qui a été votée à l'unanimité à la Chambre des députés au mois de décembre. Elle interviendra comme suit:

Le Revenu d'inclusion sociale (Revis, anciennement RMG) va augmenter de 1,1%. Là encore, les députés ont voté à l'unanimité le texte de loi.



SANTÉ

Le cannabis médical sera disponible dans quatre pharmacies du pays pour les patients qui souffrent de douleurs chroniques dues à une maladie grave, aux personnes souffrant de sclérose en plaque et aux personnes atteintes d'un cancer induisant des nausées et des vomissements.



La première livraison est arrivée en décembre 2018. © RTL Luxembourg/ Luc Rollman



Le tiers payant va être mis en place progressivement au Luxembourg. Si le système ne sera probablement pas mis en vigueur au cours de l'année 2019, il sera introduit sur une base de volontariat.



CARBURANTS

Le Gouvernement l'a annoncé récemment: le prix de l'essence et le diesel va augmenter en 2019. La faute à une hausse de la taxe sur les produits pétroliers. A nouveau, on n'a pas de date précise mais on sait qu'elle interviendra bien au cours de l'année 2019.



Les prix des carburants, en baisse ces dernières semaines, sont condamnés à remonter. © AFP



Fraîchement nommé ministre de l'Energie, Claude Turmes, nous a donné quelques précisions: "Nous n'avons pas encore de chiffre précis mais il pourrait s'agir d'une hausse de un, deux voire trois centimes [par litre, ndlr] au maximum."



CONGÉS

Deux jours de congés supplémentaires: c'est une des grandes annonces du nouveau Gouvernement pour son quinquennat. Si aucune date précise n'a été communiquée, on sait qu'un des deux jours sera férié. Il s'agit de la journée de l'Europe: le 9 mai. Et si nos informations sont justes, il pourrait être mis en vigueur en 2019.



SOCIÉTÉ

Un référendum aura lieu après les élections européennes (mai 2019) ce qui pourrait déboucher sur la finalisation de la nouvelle Constitution luxembourgeoise. Ce serait l'aboutissement de 13 années de travail au Gouvernement.



Le cannabis récréatif va être légalisé au Luxembourg. Ici, c'est simple: aucune date n'a été communiquée mais il est plus que probable que les fondations soient posées pour préparer le pays à ce changement. On pense à la production, au projet de loi et aux préparatifs au niveau des infrastructures.



Les petits sachets distribués gratuitement, c'est fini. Une interdiction qui est en vigueur depuis le 31 décembre 2018. S'ils ne vont pas disparaître des magasins, ils seront désormais payants.







DÉBATS À VENIR

La cigarette en terrasse: des milliers de personnes ont signé une pétition pour interdire le tabagisme en terrasse au Luxembourg. Elections obligent, le débat a été repoussé à l'année 2019. La date n'a pas encore été communiquée mais ce sera assurément un débat très suivi et qui pourrait avoir une grande incidence sur le quotidien de tout un chacun.



Interdiction des battues au Luxembourg: des milliers de personnes se sont déjà engagées pour forcer nos députés à en débattre. Le 31 décembre 2018, la pétition comptait plus de 6.000 pétitionnaire. Ce débat devrait également avoir lieu au cours de l'année 2019.