Les Français toujours plus nombreux à prendre la nationalité luxembourgeoise

Un passeport luxembourgeois. © Gouvernement.lu

Le nombre de naturalisations ne cesse d'augmenter d'année en année. En 2016, ils étaient 7.140 à accéder à la nationalité luxembourgeoise. L'année suivante, on a dépassé les 9.000 naturalisations!Et parmi ces 9.030 personnes, il y avait 2.468 Français, 1.328 Portugais et 1.624 Belges.Premier constat: les Français sont de plus en plus nombreux à prendre la nationalité luxembourgeoise. En effet, en 2016, ils étaient 2.262 à se voir accorder la nationalité luxembourgeoise contre 2.468 en 2017.Second constat: les demandes viennent majoritairement de Français qui ne vivent pas au Grand-Duché. Pour preuve: en 2017, 1.926 Français non-résidents ont pris la nationalité luxembourgeoise.De même pour les Belges qui sont de plus en plus nombreux à demander la nationalité sans être domiciliés au Luxembourg (1302 en 2017).Seule exception à la règle: les Portugais qui sont toujours très nombreux à être naturalisés mais qui sont presque tous installés au Grand-Duché.En effet, en 2017, seuls 3 Portugais non-résidents se sont vus accorder la nationalité luxembourgeoise contre ... 1325 Portugais résidents.Depuis 2010, le nombre de demandes explosent et si à l'époque, les Portugais étaient les plus nombreux à demander à être naturalisés, ce n'est plus le cas depuis longtemps.Les Belges ont pris la relève en 2012 pour être dépassés par les Français quatre ans plus tard.Ensemble, ils représentent maintenant entre 45% et 57% des naturalisations accordées par la gouvernement luxembourgeois chaque année.