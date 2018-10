Informations exclusives Recherché en Europe, arrêté au Luxembourg: on en sait plus sur le suspect Luxembourg Luxembourg





© Police Un homme placé sous mandat d'arrêt européen a été arrêté samedi dernier lors d'un contrôle de routine de la police luxembourgeoise. On en sait plus.

Nous vous en parlions lundi, la police luxembourgeoise a arrêté un individu qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen à Pratz, dans le nord-ouest du pays.



L'automobiliste s'est trahi lui-même en dépassant la limite de vitesse autorisée et ce qui devait être une simple contravention s'est vite transformé en quelque chose de bien plus sérieux.



En effet, les agents ont constaté que le suspect était interdit de conduite et qu'un mandat d'arrêt européen avait été émis à son sujet. Il a donc été interpellé puis présenté à un juge d'instruction à Diekirch.



Nous avons contacté les autorités afin d'en savoir plus sur cette affaire et c'est la porte-parole de l'Administration judiciaire qui a fini par nous éclairer.



"Le suspect est d'origine portugaise et ne fait pas partie de Most Wanted Fugitives" nous a-t-elle confirmé mardi soir.



Recherché "pour des faits de droit commun", il avait été condamné à "une peine de prison de courte durée".



Le mandat d'arrêt européen ayant été délivré par le Portugal, c'est maintenant aux autorités portugaises de décider quelle suite elles veulent donner à l'affaire.



Une arrestation qui fait bien les affaires des autorités portugaises et qui prouve que la police luxembourgeoise a rempli ses obligations en termes de coopération policière transfrontalière.