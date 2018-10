Trouvé dans un train des CFL: tout ce qu'il faut pour se droguer

© Mobile Reporter

"ÇA PEUT VENIR DE CHEZ NOUS"

LA RÉACTION DES CFL

Seringue, "stericup" et une dose vide. Tout cela a été retrouvé lundi vers 22h30 sur la table qui peut également faire office d'accoudoir dans un train de la ligne 10 des CFL.Une "trouvaille" qui suggère qu'un individu s'est drogué dans le train avant de continuer son chemin. Peu prudent, il n'a pas jugé utile de jeter ses ustensiles...Intrigués, nous avons décidé de contacter le centre de jour pour la consommation de drogues (ABRIGADO) afin d'en savoir plus. Luis, un de leur collaborateur, a accepté de répondre à nos questions."Il est possible que ce matériel vienne de notre centre" nous a-t-il confié sans détour.Interrogé au sujet du cadre dans lequel se droguent les personnes qui passent par le centre, il nous a expliqué: "Pour nous, il s'agit surtout d'éviter les maladies infectieuses. On leur fournit du matériel stérile et ils sont dans un cadre sécurisant. On fait tout notre possible pour qu'ils se droguent ici mais on ne peut pas les obliger..."Si tout est mis à leur disposition au centre, pourquoi aller se droguer dans un train? Luis a répondu à notre question: "Pour certains, ça fait partie de leur rituel de préparation. Ça leur donne ce que nous on appelle un 'kick'. "Concernant ce qui a été retrouvé lundi dans un wagon de la ligne 10, il nous a indiqué que l'individu en question avait probablement consommé de l'héroïne ou de la cocaïne."Ce que vous appelez une stericup, on l'appelle communément une casserole. C'est ce que les toxicomanes utilisent pour la préparation. Ils mélangent la drogue à du liquide et chauffent le contenu avant de se l'injecter à l'aide d'une seringue."Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du centre, la consommation de drogues dures est légale. Par contre, en dehors du centre, la consommation redevient illégale.L'héroïnomane ou le cocaïnomane en question a donc pris un risque considérable en se droguant dans un train, autant en termes sanitaires qu'en termes légaux.En dans tout ça, que pensent les CFL de ce genre d'incidents? La Société nationale des chemins de fer luxembourgeois a répondu à nos questions hier soir."Notre personnel d'accompagnement, respectivement des surveillants sont présents dans les trains et leur rôle est, entre autres, de veiller à ce genre d'incidents."D'après les CFL,de consommer des drogues à bord des trains.Cependant quand la situation se présente, les CFL ont été clairs: "Si jamais notre personnel est confronté à ce genre d'incident, la police va intervenir."Les toxicomanes sont prévenus.