On a parlé #GCUM avec un spécialiste du parking

DANS QUELS CAS EST-ON "GARÉ COMME UNE MERDE" ?

© Mobile Reporter

QUE RISQUENT LES MAUVAIS CONDUCTEURS ?

Cet autocollant signale de manière pédagogique une attitude irrespectueuse.

GCUM. Quatre petites lettres qui, recherchées sur un réseau social, vous apporteront une quantité astronomique de photos, vidéos et autres témoignages de stationnements gênants. Nous avons parlé du phénomène avec un spécialiste de la question, Gregory Panunzi.Des véhicules stationnés hors des places, ou sur plusieurs places, en double file, bloquant des entrées, des passages piétons ou d'autres véhicules...Chez RTL, nous en avions déjà parlé cette semaine grâce à nos confrères de RTL Today, qui réalisent une série sur le sujet. On vous livre, en exclusivité, le deuxième épisode de cette série.Chaque jour, Gregory Panunzi gère 2770 places de parking dans le souterrain d'Auchan, le centre commercial du Kirchberg. Il a donc une certaine expérience en matière de gestion de parking illicite.Montrez-lui une photo d'une voiture garée sur un voie piétonne à Auchan... aussi incroyable que cela puisse paraître, M. Panunzi sourit ! "On l'a surprise une fois. La conductrice s'est rappelée qu'elle n'avait pas réglé le ticket de parking. Elle ne voulait pas retourner là où elle avait garé sa voiture, mais comme elle ne trouvait pas de meilleur emplacement, elle s'est garée sur la voie piétonne. Elle est ensuite sortie pour payer son billet avant de revenir et de repartir."Auchan essaie de régler ces problématiques de parking en misant sur la prévention et l'éducation plutôt que la répression. Gregory Panunzi ne l'oublie pas: ces personnes mal garées, ce sont avant tout des clients du magasin.Certaines situations, notamment celles mettant en péril la sécurité, lui imposeront cependant d'aller plus loin. "Si nous voyons quelqu'un qui se gare devant une sortie de secours ou qui empêche un système de sécurité de fonctionner, il est clair que nous allons devoir prendre des mesures", explique-t-il. "Si une annonce vocale identifie une voiture par sa plaque d'immatriculation et que son conducteur ne se manifeste pas, on va devoir la dégager."Gregory Panunzi confie que certains conducteurs commettent clairement des "incivilités" lorsqu'ils se garent. Bloquer l'ouverture de la portière du voisin, par exemple, ou, pire encore, occuper une place réservée aux personnes atteintes de handicap.Cette dernière incivilité est la la bête noire de M. Panunzi. Pour ce genre de cas, "on a la possibilité de mettre un autocollant de parking contraignant. Ces autocollants sont faciles à mettre, mais très difficiles à enlever. Dès que l'autocollant reste collé plus d'une minute, il faudra énormément de temps au propriétaire du véhicule pour l'enlever." Gregory Panunzi voit en cette solution autocollante une manière politiquement correcte et efficace de signaler la mauvaise attitude des conducteurs.

Deux petites touches d'optimisme illuminent un peu cet univers de GCUM. D'abord, il faut savoir que les usagers admettent généralement leur faute sans problème. La preuve? Les nombreux autocollants déjà fixés n'ont entraîné le dépôt que d'une seule plainte. Ensuite, la GCUM-attitude est rare. Sur les quelques 3 000 places qu'il gère, M. Panunzi voit rarement plus de 20 à 25 voitures mal garées.

Le mot de la fin pour notre expert? "Le plus important, c'est de comprendre que les photos [de voitures mal garées] ne représentent qu'un infime pourcentage des stationnements. La grande majorité des gens se gare bien" !