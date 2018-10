En sortie de discothèque Tabassé à Esch-sur-Alzette, Dylan a passé plusieurs jours dans le coma Luxembourg Luxembourg





© Facebook / Dylan Eischen Dylan, un jeune Belge de vingt ans qui vit au nord d'Arlon, a été tabassé devant une discothèque d'Esch-sur-Alzette il y a une dizaine de jours. Grièvement blessé, il a été hospitalisé et a passé plusieurs jours dans le coma. Son père vient de lancer un appel à témoins sur Facebook.

Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 septembre, Dylan et un ami se sont faits tabasser à la sortie d'une discothèque d'Esch-sur-Alzette, après une première altercation dans l'établissement. Hospitalisé depuis, il a passé plusieurs jours dans le coma, avant d'en sortir en milieu de semaine dernière.



Au téléphone, dix jours après, son père ne décolère pas. "Ils nous l'ont massacré" fulmine-t-il, en nous racontant ce que les copains de son fils lui ont rapporté.



Dans la discothèque, tout allait bien pour Dylan et ses trois amis, un homme et deux femmes. Jusqu'à ce qu'une de ces dernières soit approchée avec insistance, "harcelée" même, par un membre d'un autre groupe.



"Il y en a un qui s'est frotté à une de ses copines et lui a mis une main aux fesses. Naturellement, Dylan et son ami lui ont demandé d'arrêter." L'altercation s'est poursuivie dans le fumoir, toujours avec les mêmes protagonistes, avant que le ton ne monte.



"L'un d'eux a voulu lui casser un verre sur la tête" s'énerve M. Eischen, le père de Dylan. Ce sont finalement les videurs de l'établissement qui ont évacué les gêneurs.



LES POMPIERS D'AUDUN-LE-TICHE "ONT SAUVÉ MON FILS"

"Lorsqu'ils ont quitté la discothèque, mon fils et ses amis auraient dû être accompagnés jusqu'à la voiture" regrette le père.



Mais l'escorte promise n'a pas été garantie et Dylan et son ami se sont retrouvés face à cinq assaillants prêts à en découdre. Coups de poing, coups de pied... Même au sol, ils ne leur ont laissé aucun répit.



"Ce sont des pompiers d'Audun-le-Tiche, qui étaient sortis pour s'amuser, qui ont sauvé la vie de mon fils, raconte Jean-Paul Eischen. Et pour ça, je les remercie."



D'après les propos rapportés par les amis de Dylan, les agents n'ont pas retenu les agresseurs et n'auraient pas vu qu'il était blessé.



De son côté, la police nous a confirmé la bagarre, mais n'a fait état que de quatre protagonistes, soit un affrontement à deux contre deux. Les agents étaient toutefois au courant qu'une personne avait été blessée et transportée à l'hôpital mais n'ont appris que plus tard que ses blessures étaient sérieuses. "C'est du laxisme" commente M. Eischen.



Sorti du coma, Dylan souffre d'un traumatisme crânien. Et il pourrait présenter des séquelles. "Aujourd'hui, il est très agité et nerveux, même avec nous" déplore son père.



Sur Facebook, la colère de M. Eischen s'est muée en mots. Pour trouver d'éventuels témoins, voire même des photos ou vidéos de l'altercation, et pour exprimer toute la haine qu'il avait contre les agresseurs. Il a évidemment porté plainte.



Son avocat nous a confirmé que tout était mis en oeuvre pour donner une suite judiciaire à cette affaire. La famille attend toujours une réaction de la police et l'arrestation des agresseurs.



Une enquête est en cours.