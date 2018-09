Après 45 ans, le restaurant de la Gaichel va abandonner son étoile Michelin

© Restaurant de la Gaichel

Les étoiles du guide Michelin ne font décidément pas rêver tous les chefs. En France, plusieurs chefs étoilés (comme Sébastien Bras en 2017), ont décidé, ces dernières années, de renoncer à leur(s) étoile(s) Michelin. Et cette gronde gagne visiblement le Luxembourg où Céline et Erwan Guillou, les gérants du Domaine de la Gaichel (qui abrite deux hôtels et trois restaurants à la frontière belge), ont décidé de renoncer eux-aussi à l'étoile dont profitait leur restaurant gastronomique depuis 45 ans.Au 1er février 2019, le restaurant de la Gaichel deviendra donc Le jardin de la Gaichel et proposera "une cuisine goûteuse qui restera gastronomique, mais" annoncent les gérants.Débarrassé de son étoile Michelin, ce nouveau restaurant aura pour ambition de "recentrer la proposition culinaire sur les fondamentaux de l’enfance et des origines d’Erwan Guillou, partagés par son chef qui ne quittera pas les fourneaux" préviennent encore les gérants. Le restaurant de la Gaichel tel qu'on le connaît aujourd'hui fermera ses portes le 31 décembre prochain, pour un mois de travaux.Depuis novembre 2017, le Luxembourg compte 12 restaurants étoilés. Le prochain guide Michelin Belux sortira le 7 janvier 2019.