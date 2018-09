Nombre record de "jours d'été" annuels en 2018

Le début de l'été 2018 a mis du temps à démarrer, mais déjà en mai, les spécialistes de Meteolux enregistraient un record. Avec une température moyenne de, le mois de mai 2018 est le mois deà la station météorologique de Findel-Aéroport depuis le début des enregistrements en 1947, reléguant ainsi le précédent record de 14.6 °C survenu en mai 2007 au second rang.On considère comme "jour d'été" une journée dont. Depuis le début de l'année et jusqu'au 20 septembre dernier, ce ne sont pas moins dequi ont été enregistrés à la station météorologique de l'aéroport du Findel.Les années emblématiques de 2003 (63 jours pendant lesquels la température maximale dépassait les 25 degrés), 1976 (54 jours) et 1947 (51 jours) ont toutes été dépassées par ces derniers mois. Lors de ces précédents records, de fortes vagues de chaleur ou des épisodes de canicule avaient été enregistrés.Les météorologues précisent également que le nombre moyen de jours d'été par an pendant la période se situant entre 1981 et 2010 était de 32,5. L'année 2018 dépasse donc cette moyenne avec plus du double de journées pendant lesquelles le mercure a dépassé la barre des 25 degrés.