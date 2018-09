Campagne agitée Un panneau ADR détruit et un autre retourné

RTL Lëtzebuerg hat wärend 3 Deeg eise klengen Drockfeeler mam Fändel als groussen Artikel ganz uewen um Internetsite stoen. Ech hoffen an deem heite Fall maachen si och en ausféierlechen... https://t.co/nTSJPDQCqj — ADR (@adr_lu) September 10, 2018

Après un début problématique de la campagne d'affichage de l'ADR la semaine dernière avec le drapeau luxembourgeois à l'envers et des fautes d'orthographe, la série continue...Ces panneaux de propagande semblent être pris pour cible par d'autres personnes. Certains essaient de se moquer du démarrage raté, d'autres veulent carrément les détruire.Le parti politique a même souligné le fait qu'RTL ait thématisé les problèmes d'imprimerie et espère que le vandalisme des dernières heures sera également repris dans les infos. "Aucun respect pour le drapeau" "Aucune compréhension de la démocratie".Un panneau de l'ADR retourné le long d'une route: impossible de lire le message, mais au moins le drapeau est affiché dans le bon sens. Une photo publiée par le député Roy Reding qui souligne que ce n'est sûrement pas le vent qui est à l'origine du "renversement".Un autre député ADR aurait par ailleurs "liké" une photo d'un panneau renversé. Une "honte" selon Roy Reding qui parle de vandalisme.Un autre cas de vandalisme, plus évident cette fois-ci, a été reporté à Bridel où un panneau de propagande de l'ADR a été complètement détruit au couteau. "Aucun respect pour le drapeau, aucune compréhension de la démocratie" selon le député Roy Reding.Le parti politique ainsi que son représentant souhaitent donc que les médias en parlent également.Cet acte commis vraisemblablement par un vandale a également été relayé sur Twitter.