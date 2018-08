Risque d'incendie: près de 2000 BMW vont être rappelées au Luxembourg

PLUS DE 300.000 VÉHICULES RAPPELÉS EN EUROPE

LE MODULE DE RECIRCULATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT EN CAUSE

Ça chauffe pour BMW et ce n'est pas qu'une simple formule. Plus de 30 voitures du constructeur - essentiellement des berlines 520d - ont pris feu cette année en Corée du Sud, où une plainte au pénal a été déposée par un groupe de propriétaires de voitures de la marque allemande. Celui-ci l'accuse d'avoir tardé à rappeler plus de 100.000 véhicules dont les moteurs risquent de prendre feu, a annoncé leur avocat.BMW a présenté ses excuses lundi pour les incendies ayant eu lieu en Corée-du-sud, incriminant un composant défectueux destiné à réduire les émissions des moteurs diesels.Mais le problème n'est pas spécifique à la Corée:pour des raisons similaires.Si les cas d'incendie sont assez rares, une voiture BMW a justement flambé sur l'A3 il y a deux jours ... Pour l'heure, rien n'indique, cependant, que cet incendie est la conséquence du problème qui touche certains modèles de la marque."BMW AG a constaté que dans certains cas un début d’incendie provoqué par le module de recirculation des gaz d’échappement (EGR : Exhaust Gas-Recirculation) peut se produire. Ceci a été constaté sur le marché coréen et il est possible que ceci soit également le cas en Europe" affirme BMW Group dans son communiqué de presse Les véhicules concernés sont des modèles diesel (4 cylindres diesel pour les BMW Série 3, Série 4, Série 5, Série 6, X3, X4, X5 et X6 produits entre avril 2015 et septembre 2016 mais aussi des modèles 6 cylindres diesel produits entre juillet 2012 et juin 2015).RTL avec AFP