Pédopornographie sur internet: la police et le gouvernement se contredisent

Une page du rapport d'activité de la police pour l'année 2017. © Capture d'écran Extrait de la réponse des ministres à la question parlementaire n°3859. © Capture d'écran/ Chambre des députés La question parlementaire soumise par Nancy Arendt le 8 août 2018. © Capture d'écran/ Chambre des députés Previous Next

D'après Mme Arendt, les déclarations des ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure et de la police luxembourgeoise sont "à priori contradictoires".Elle s'appuie sur la réponse parlementaire que lui ont adressé les ministres Felix Braz et Etienne Schneider en juin 2018 et le rapport d'activité de la police luxembourgeoise pour l'année 2017.Dans la réponse des ministres, il est affirmé qu'en 2017, "aucun cas de cybersex" impliquant des personnes mineures n'a été détecté au Luxembourg.Cependant, dans le rapport d'activité de la police luxembourgeoise, il est statué que "l'année 2017 a été marquée par une augmentation des affaires de pédopornographie sur internet et par un chiffre toujours élevé de viols contre mineurs".Après vérifications, les dires de la députée se confirment: les deux déclarations semblent en effet être contradictoires.Pour conclure, Nancy Arendt a demandé "des explications plus détaillées" ainsi que "des statistiques concernant la pédopornographie sur internet".Dans ce contexte, le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse des ministres sera très attendue.