Les frontaliers au bord du burn-out ?

LES FRONTALIERS FRANÇAIS EN PREMIÈRE LIGNE

AU BORD DU BURN-OUT

Rester plus tard au risque d'être mal vu(e) par ses collègues, craindre d'arriver cinq minutes en retard, une pause méridienne ultra raccourcie au bénéfice de la boîte... Autant d'histoires banales - un poil dérangeantes - que beaucoup connaissent au travail, sans s'apercevoir qu'en réalité : Le Républicain Lorrain dénonce cette pratique à priori courante au sein des entreprises françaises implantées au Grand-duché.et non de l'efficacité des employés pendant leur plage horaire.D'après le quotidien, les patrons français ne respectent ni les lois du Grand-duché, ni celles de l'État français., sous menace d'avertissement voire même de licenciements.par une rémunération ou par un jour de repos. Et s'ils ont le malheur d'arriver quelques minutes en retard,Une pression au travail qui se traduit par de laMais comment se délivrer d'une situation qui pompe à la fois l'énergie et la joie de vivre ?Le journal rapporte que même les congés payés ne sont pas d'une grande aide, carà leurs tâches oude leur supérieur.L'arrêt maladie semble être pour l'instant le dernier recours à ces victimes du présentéisme. Seulement très peu s'y risquent : 41% refusent de poser un arrêt et 31% continuent de se rendre au travail au détriment de leur santé physique et mentale.