Voter sur son smartphone: la prochaine étape?

Le vote par correspondance vient tout juste d'être simplifié au Luxembourg et on parle déjà de digitaliser le vote aux législatives. Comme quoi, les choses avancent vite!Une discussion qui a eu lieu samedi à la Chambre des députés en présence des représentants parlementaires de 4 pays germanophones: Mars Di Bartolomeo (Luxembourg), Doris Bures (Autriche, Conseil national), Dominique De Buman (Suisse, Conseil national), Alexander Miesen (Belgique, Parlement de la Communauté germanophone).Conclusion des débats: l'idée d'un scrutin en ligne "semble séduisante" mais "de sérieuses questions se posent quant au principes à garantir, entre autres, la sécurité".La finalité d'un tel système serait de rendre le vote plus accessible et, par extension, d'augmenter la participation.Cependant, le vote via smartphone nécessiterait une adaptation majeure des normes actuelles.Et c'est un problème qui n'a, à ce jour, pas de solution malgré le fait que les représentants présents "plébiscitent en général l'utilisation des outils digitaux pour inclure davantage de citoyens dans les processus de décision démocratique".Alors à la question "où en est-on avec le vote sur smartphone?", la réponse est: "pas très loin". Si des discussions ont été entamées, rien de concret n'a été fait à ce jour.Cependant, à l'heure de la digitalisation, c'est une étape qui semble inévitable. La question plus appropriée serait-elle donc "à quand le vote par smartphone?"L'avenir nous le dira!A noter: le représentant allemand, Dr. Wolfgang Schäuble, du Bundestag allemand, n'a pas participé aux débats samedi.