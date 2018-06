Esch-sur-Alzette Une femme hospitalisée après avoir été attaquée par un chien Luxembourg Luxembourg





La police luxembourgeoise nous a fait part d'un incident qui a eu lieu mercredi en fin d'après-midi à Esch.

La police luxembourgeoise a reçu de nombreux appels mercredi suite à un incident qui a eu lieu sur la place de l'hôtel de ville à Esch-sur-Alzette.



Une femme a été attaquée et blessée par un chien de race American Staffordshire Terrier vers 16h. A l'arrivée des agents de police, la victime était touchée au bras et saignait abondamment.



Elle a été prise en charge par les secours puis transportée à l'hôpital où elle a été opérée sur-le-champ.



Les circonstances de l'attaque restent à déterminer mais, d'après les informations de la police, le chien aurait sauté sur la femme qui serait tombée au sol avec l'animal.



Des passants seraient intervenus et auraient été forcé à utiliser la violence pour que le chien lâche prise.



L'enquête qui a suivi a révélé que la propriétaire du chien n'avait pas le permis nécessaire pour avoir ce chien et qu'il n'avait pas non plus été enregistré auprès de la commune.



Le Parquet a été informé de l'affaire qui a ordonné la saisie du chien. L'affaire est en cours.