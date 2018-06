Où vivent les expatriés luxembourgeois?

MAIS OÙ VONT-ILS?

© AFP

LES PAYS FRONTALIERS, ET APRÈS?

Au dernier décompte, 32.521 Luxembourgeois vivaient en dehors du Grand-Duché mais tous ont fait le choix de rester au sein de l'Union européenne.Dans un pays qui, au dernier recensement, comptait 313.771 Luxembourgeois, c'est une part non-négligeable de nationaux qui a quitté le pays (plus de 10%).D'après le Statec,. En effet, 17.452 Luxembourgeois vivraient actuellement au sein de la République fédérale allemande.où vivent 7.705 Luxembourgeois(4.364). Des statistiques qui semblent prouver que les citoyens luxembourgeois, bien qu'ils choisissent de s'expatrier, préfèrent ne pas trop s'éloigner de leur terre natale.D'ailleurs, le Statec précise (sans donner de chiffres) qu'une partie d'entre-eux sont devenus frontaliers et travaillent toujours au Grand-Duché.D'après la carte publiée par l'agence, l'Autriche serait la quatrième terre d'adoption des Luxembourgeois (932) suivie par la Grande-Bretagne (690) et les Pays-Bas (586).Surprenant non? Nous pensions la même chose: nous imaginions plutôt un exode vers le sud (soleil et plage obligent). Mais pas de panique, il y a une explication!Dans sa dernière étude, le Statec n'a pas pu se procurer de données concernant l'Espagne (destination de prédilection pour les expatriés), Chypre et Malte.Sachez tout de même qu'aux dernières nouvelles, 238 Luxembourgeois vivaient en Italie et 166 autres avaient choisi le Portugal comme terre d'adoption.En ce qui concerne les Luxembourgeois installés en dehors de l'Europe, aucune information n'a été communiquée par le Statec.