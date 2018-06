Le Luxembourg ne manque pas de journaux, de sites d'informations ou encore de radios mais il est vrai qu'il n'existe pas, à ce jour, de journal gratuit en langue luxembourgeoise.L'arrivée des quotidiens gratuits au Grand-Duché remonte à l'année 2007 lorsque le Luxemburger Wort et l'Essentiel ont lancé leurs journaux gratuits.Avec "Point 24", le Wort proposait une version française (recto) et une version allemande (verso) mais il n'a jamais été question de lancer un journal gratuit en luxembourgeois.Une personne a donc décidé de faire une démarche au début du mois de juin en déposant une pétition à la Chambre des députés. Son texte sera soumis au Comité des pétitions qui devra déterminer si elle est recevable ou pas. En attendant, la question reste en suspend.: un journal gratuit en luxembourgeois, est-ce une nécessité? C'est une question à laquelle on peut tout aussi bien répondre par oui comme par non. Pour nous, ce n'est pas aussi simple... Par contre, ce qui est certain, c'est que ce genre d'initiative entrerait parfaitement dans la ligne du gouvernement en termes de promotion de la langue luxembourgeoise.