En finir avec les devoirs à l'école primaire

Ne plus imposer de devoirs aux enfants qui sont à l'école primaire: c'est l'idée d'un pétitionnaire.





En France, le ministre de l'Education nationale déclarait l'année dernière vouloir en finir avec les devoirs à la maison. Il a mis en avant un dispositif qu'il a appelé "devoirs faits", l'objectif étant que les enfants fassent leurs devoirs à l'école.



Et c'est maintenant au Luxembourg que cette idée prend forme avec



La Commission des pétitions devra maintenant décider si cette pétition peut être ouverte aux signatures. Si c'est le cas, elle risque de faire parler d'elle.



L'avis de la rédaction: encore une idée qui se défend. Les arguments pour et contre sont très nombreux mais il semble que ce système ait fait ses preuves ailleurs.



Et vous, qu'en pensez-vous?









Une pétition a été déposée à la Chambre des députés au mois de mai et demande à ce que l'on arrête d'imposer des devoirs "aux enfants scolarisés dans le primaire(6-12 ans)".Une idée qui germe un peu partout en Europe où l'utilité des devoirs est de plus en plus contestée.