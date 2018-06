Des cours de premiers secours obligatoires avant d'obtenir le permis

Une pétition publique a été déposée à la Chambre des députés au début du mois de juin et demande à ce que l'on impose des cours de premiers secours à quiconque veut obtenir un permis de conduire.L'énoncé de la pétition n'étant pas accessible à ce stade, il est difficile d'élaborer à ce sujet. En effet, le texte est actuellement en examen de recevabilité et n'est donc pas consultable dans son intégralité.Avant tout, il faudra attendre la décision de la Commission des pétitions afin de savoir si ce texte est déclaré comme recevable et si il sera, par extension, ouvert aux signatures.des cours de premiers secours avant d'obtenir un permis de conduire,c'est une idée qui se défend. Dans l'éventualité d'un accident de la route, une maîtrise des gestes de premiers secours pourrait faire la différence.Et vous, qu'en pensez-vous?