Voici les magnifiques photos du concours #OurLuxembourg

© Facebook LuXembourg - Let's Make it happen/Paul Schanen © Facebook LuXembourg - Let's Make it happen/Arsla Abdulla © Facebook LuXembourg - Let's Make it happen/Jean Grotz © Facebook LuXembourg - Let's Make it happen/Arabelle Simos Previous Next

© Facebook LuXembourg - Let's Make it happen/Noé Nei © Facebook LuXembourg - Let's Make it happen/Yannick Breda © Facebook LuXembourg - Let's Make it happen/Ahmed Junuzovic © Facebook LuXembourg - Let's Make it happen/Ramezani Reyhaneh Previous Next

On n'a jamais vu les Hauts-Fourneaux comme ça. Et c'est sans doute ce travail autour de la lumière -notamment- qui a séduit le jury , lequel a récompensé cette photo du premier prix, cinq semaines et demie après le lancement du concours #OurLuxembourg. Au total, quatre photos ont retenu leur attention.Le jury a évalué les photos selon plusieurs critères de sélection, "dont la concordance avec le thème du concours, la représentativité du Luxembourg et l’originalité du cliché soumis" indique t-il.Les piétons circulant sur les rails du tram, sur le pont Adolphe, ont recueilli le plus de coeurs sur le compte Instagram Luxembourg - Let’s Make It Happen : cette photo remporte donc le premier prix du public, devant trois autres clichés.Plus de 1.300 personnes ont "partagé leur vision authentique du Luxembourg" et ont "contribué au rayonnement du pays" sur le réseau social, notent les organisateurs.