Des coffee-shops pour vendre du cannabis en toute légalité ?

Et si l'on pouvait acheter et fumer du cannabis dans des coffee-shops au Luxembourg? C'est ce que demande une pétition, désormais ouverte aux signatures.

Les défenseurs de la légalisation du cannabis au Luxembourg risquent de se ruer sur cette nouvelle pétition . Celle-ci demande en effet sa légalisation dans des coffee-shops... sous certaines conditions.Exemple : la quantité vendue ne pourrait pas dépasser les 5 grammes par personne, la vente serait interdite aux mineurs, aucun coffee shop ne pourrait se situer à moins de 500 mètres d'un établissement scolaire et toutes les autres drogues resteraient illégales.L'idée est d'introduire une politique d'acceptation de la vente et de la consommation de cannabis "afin de lutter contre la criminalité liée à la drogue au Luxembourg".Selon le pétitionnaire, cela permettrait de soulager le travail des policiers, de créer de nouveaux emplois et de générer de nouveaux revenus pour le pays... ce qui est effectivement difficilement contestable. Reste à savoir si ces arguments vont convaincre du monde.