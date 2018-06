Diffusée sur Facebook Une violente agression filmée à Differdange Luxembourg Luxembourg





© Capture d'écran Facebook Une vidéo a fait surface dimanche sur les réseaux sociaux montrant une agression qui aurait eu lieu à Differdange.

La vidéo d'une agression a fait surface sur les réseaux sociaux dimanche soir.



Sur celle-ci ont peut voir deux jeunes hommes, dont un qui sort littéralement d'un buisson, s'en prendre à un homme qui était installé en terrasse d'un café de la ville de Differdange.



Les passants interviennent mais la victime a déjà essuyé de nombreux coups. Sur la séquence, on peut reconnaître les enseignes des cafés qui servent manifestement de la bière luxembourgeoise.



D'après les informations relayées sur les réseaux sociaux, l'agression est récente et se serait déroulée à Differdange.



La police luxembourgeoise a été informée de l'apparition de cette vidéo sur les réseaux sociaux lundi matin.



La vidéo a été vue plus de 15.000 fois et a été partagée des centaines de fois suscitant des réactions très vives de la part des internautes.