Etudiants luxembourgeois, il y a onze stages à prendre à l'Agence spatiale européenne

une rémunération de 2.400€ exonérés d'impôts (assurance maladie et accident comprise),

frais de déplacement payé en début et fin de contrat (soit un aller-retour),

remboursement des frais d'expatriation lors de la première installation (2.400€ payable en une fois),

congés annuels de 2,5 jours par mois effectué.

à l'ESRIN (European Space Research Institute), implanté à Frascati, Italie;

à l'EAC (European Astronaut Centre) implanté près de Cologne, Allemagne;

à l’ESTEC (European Space Research and Technology Centre), implanté à Noordwijk aux Pays-Bas;

à l’ESOC (European Space Operations Centre), situé à Darmstadt en Allemagne.

C'est un partenariat précieux pour le développement du space mining: cette année, le Luxembourg et l'Agence spatiale européenne se sont mis d'accord pour proposer onze stages à de jeunes diplômés luxembourgeois.Pour candidater,. Ils doiventou. La maîtrise d'autres langues est un indéniablement un plus., qui peuvent déboucher sur une prolongation d'un an. Plusieurs avantages accompagnent le stage:Quatre centres de l'Agence peuvent accueillir les stagiaires luxembourgeois cette année:Le dossier de candidature dot comporter une lettre de motivation, un CV, une copie du diplôme ou une attestation d'inscription pour les étudiants. Tout autres documents qui peuvent appuyer la candidature sont les bienvenus. Il est possible de postuler pour plusieurs places de stage.La liste des stages disponibles est accessible sur le site du ministère de l'Économie Bonne chance à tous !