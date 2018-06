Des public viewings oui, mais dans quelles conditions?

LE RETOUR DES BLOCS DE BÉTON?



"UN RISQUE NE PEUT JAMAIS ÊTRE EXCLU"

LES RECOMMANDATIONS DE LA POLICE

signalez toute activité, agissement ou comportement suspect à la police,

signaler tout objet suspect abandonné,

facilitez, dans la mesure du possible, l'intervention éventuelle des forces de l'ordre et des services de secours.

C'est simple, la ville de Luxembourg n'a encore rien communiqué à ce sujet sachant que la première rencontre aura lieu jeudi prochain (14 juin).Nous avons donc pris l'initiative de contacter la police luxembourgeoise pour savoir dans quelles conditions ces événements se dérouleront.Les rassemblement de fans sont des situations compliquées à gérer pour les forces de l'ordre depuis les attentats de Paris et l'attentat de Nice quelques mois plus tard.Nous avons donc voulu savoir si des blocs de béton seraient installés autour des rassemblements de fan.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse du porte-parole de la police ne nous a pas éclairés: "La Police formulera sa recommandation. L’installation se fera toujours par l’organisateur".Suite à l'attaque de Liège, nous avons également voulu savoir si les autorités luxembourgeoises étaient préparées à gérer des situations de ce genre."Actuellement,La Police ne dispose d’aucune information donnant lieu à une crainte spécifique en ce qui concerne les manifestations public viewing".Cependant, le porte-parole de la police a admis qu'"une vigilance accrue reste de mise" pour la police, les organisateurs et le public vu qu'unA ce stade, il nous a été indiqué que la sécurité devrait être assurée par des sociétés de gardiennage privées et que des barrières pourraient être installées autour de ces manifestations.en assurant "un service d'ordre, de sécurité et de circulation".En vue de ces manifestations, les autorités luxembourgeoises nous ont livré quelques recommandations. Les voici:Enfin, comme toujours, il est recommandé de respecter les consignes de la police et des organisateurs des public viewings.