Müllerthal: après les inondations, place à la solidarité

Xavier Bettel au Müllerthal le vendredi 1er juin suite aux inondations qui ont dévasté le Müllerthal. © Gaël Arellano/ RTL Luxembourg

Les pompiers, les soldats et les volontaires ont travaillé les pieds dans la boue dans la cave de l'hôtel Le Cigalon dimanche. © Mobile Reporter

Les soldats sont arrivés sur place vendredi pour aider les sinistrés du Müllerthal. © Lëtzebuerger Arméi Les travaux dans le Müllerthal samedi. © Administration des Services de Secours Previous Next

Vendredi matin, le Müllerthal était en ruines et la situation était catastrophique. A tel point que le Premier ministre a décidé de se rendre sur place pour constater les dégâts et rassurer les sinistrés.Un chantier gargantuesque a alors été lancé et deux jours après, il faut dire que le Müllerthal ressemblait déjà beaucoup plus à ce qu'il était avant les inondations.Nous nous sommes rendus sur place dimanche après-midi et ce que nous avons vu nous a réchauffé le cœur. La situation précaire du vendredi s'était effacée afin de laisser place à de belles scènes de solidarité.Soldats, pompiers, civils, touristes: tous travaillaient main dans la main pour aider les sinistrés. A l'hotel Le Cigalon, la mobilisation était surprenante: une cinquantaine de volontaires travaillaient d'arrache-pied.Certains prêtaient main forte aux professionnels au sous-sol tandis que d'autres ramenaient des boissons et de quoi manger à l'extérieur. Même la météo semblait décidée à faciliter la tâche aux volontaires!Nous avons décidé de mettre la main à la pâte et l'expérience ne nous a pas déçu. Bain de boue dans les caves de l'hôtel , petite pause au soleil et on se remet au travail (et ainsi de suite).Des files humaines dans la boue pour déblayer la cave, des files organisées dans les cuisines pour dégager les lieux, des stations de nettoyage à l'extérieur: les volontaire ont fait preuve d'une organisation à toute épreuve.Tout cela dans une ambiance légère qui nous a presque fait oublier les dégâts. Des rires, des blagues, des tirades: le genre de choses qu'on n'imaginait pas entendre ou voir dans un établissement sinistré. Et pourtant!Dimanche soir, les travaux avaient déjà bien avancé au Müllerthal et bien qu'il reste beaucoup à faire, une chose est sûre: si les sinistrés se sont sentis très seuls vendredi, ce n'était plus le cas dimanche.Vous voulez aider les sinistrés? Les volontaires s'organisent actuellement via facebook. Retrouvez toutes les informations ici.



