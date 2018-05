Puttelange-Emerange: "On ne barre pas la route aux frontaliers!"

"TROIS ENFANTS PERCUTÉS, UN CHIEN ÉCRASÉ"

DES AUTOMOBILISTES "PRESSÉS"

D'après nos confrères du Quotidien, le bourgmestre de Schengen aurait décidé de fermer un passage qu'utilisent des centaines de frontaliers pour rallier le Luxembourg tous les matins.Mercredi, nous nous sommes entretenus avec un habitant d'Emerange qui a tenu à nous décrire la situation que subissent les riverains depuis que la route est devenue une alternative au poste frontière de Mondorff (F)."Il faut comprendre pourquoi on ferme cette route. Ces derniers mois, trois enfants ont été percutés, un chien a été écrasé et lorsqu'on fait signe aux automobilistes de ralentir, on subit des agressions verbales", nous a-t-il expliqué.La route doit être fermée à l'aide d'un plot rétractable qui bloquerait le passage entre 6h et 9h et entre 16h et 19h, aux heures de pointe donc.Pour cet habitant de la commune, "on ne barre pas la route aux frontaliers. On s'assure que nos enfants puissent aller à l'école en sécurité".Parce que si ce sont bien les heures de pointe, ce sont aussi les heures auxquelles les enfants prennent le bus. "Et quand le bus s'arrête et que les enfants sortent, les voitures essaient quand même de passer et ça devient vraiment dangereux. C'est une très petite route! "Il continue: "Je peux vous assurer que ceux qui passent par cette route sont très pressés. Certains ralentissent et s'excusent. D'autres s'arrêtent et nous menacent".Et au paradoxe de la commune de Schengen qui ferme une route qui permet aux frontaliers de se rendre au Luxembourg il répond, "la route ne va pas être fermée à ce que je sache. On peut toujours passer à pied ou encore au vélo! "A ses yeux, le passage de centaines de voitures tous les matins n'est pas le problème: "Le problème c'est la manière". Une mesure qu'il considère donc comme justifiée et qui devrait lui permettre de dormir un peu plus tranquille.