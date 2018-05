Que s'est-il passé? Des coups de feu à Bonnevoie cette nuit Luxembourg Luxembourg





© Police Grand-Ducale Des coups de feu ont été entendus à Bonnevoie dans la nuit de lundi à mardi. Nous en savons plus à ce sujet.

C'est une patrouille de police qui a entendu les coups de feu vers 1h45 alors qu'elle était stationnée à la "Rocade de Bonnevoie".



Les agents sont immédiatement descendus de leur véhicule de service et ont repéré deux hommes suspects qui venaient de la rue Dernier Sol et qui se dirigeaient vers la route de Thionville.



Les deux individus ont très vite été soumis à un contrôle qui a révélé que l'un d'eux se baladait avec une arme chargée dans son pantalon. L'homme a immédiatement été mis au sol et immobilisé.



L'arme a ensuite été inspectée par les agents qui ont conclu qu'il s'agissait d'un pistolet d'alarme. Celui-ci a été saisi et un procès-verbal a été dressé sur place.