Appel à témoins Poursuivie et menacée au couteau dans le parc Pescatore Luxembourg Luxembourg





Une femme a été agressée cette nuit dans le parc Pescatore qui se trouve dans la capitale luxembourgeoise.

D'après la police, l'agresseur aurait poursuivi la jeune femme à travers le parc vers 4h et l'aurait rattrapée à hauteur de la fontaine.



La victime aurait alors tenté de s'échapper et serait tombée à terre. Son agresseur lui aurait mis la main sur la bouche avant de sortir un couteau et de l'exhorter à lui donner son téléphone.



Il aurait ensuite arraché le sac à dos de la victime avant de prendre la fuite en direction du centre Hamilius.



La police luxembourgeoise a lancé un appel à témoins lundi soir afin de retrouver l'agresseur qui mesurerait approximativement 1,80 m, était vêtu de noir, parlait français, portait un masque de ski et des lunettes carrées.



Si vous avez des informations concernant l'agresseur, vous êtes prié de contacter la police au numéro suivant: +352 4997-4500.