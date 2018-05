En cas de crise, le Luxembourg peut tenir 8 jours

MAIS OÙ SE TROUVENT NOS RÉSERVES?

Nous vous en parlions il y a quelques mois, une grande partie de nos réserves pétrolières se trouvent à l'étranger . Cette fois-ci, c'est un député ADR, qui s'en est inquiété et qui a demandé des explications à Etienne Schneider.Les directives européennes sont claires à ce sujet: les Etats Membres doivent disposer d'une réserve minimale équivalente à "au moins 90 jours d'importations journalières moyennes nettes".Nuance importante:mais les directives européennes ne spécifient pas précisément où elles doivent être stockées.Cela explique le fait quela moyenne européenne étant de 13%... Inquiétant?Peut-être. Mais le ministre insiste sur le fait que "la loi du 10 février 2015 oblige tous les importateurs et les responsables des dépôts à garantir l'accessibilité permanente aux réserves pétrolières".Et si une crise touche le pays et que, pour une raison ou une autre, (grève, météo défavorable), les réserves pétrolières ne peuvent pas être acheminées jusqu'au Grand-Duché?M. Schneider explique que c'est la raison d'être du règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 qui stipule qu'il faut conserver entre 45 et 55 jours de réserves pétrolières sur le territoire luxembourgeois.Pourtant, à ce jour,, la faute à un manque de capacité de stockage.C'est pourquoi une autre loi est entrée en vigueur en février 2015 qui force le pays à stocker 37 jours de réserves supplémentaires sur "le territoire régional". Un territoire qui s'étend sur un rayon de 230 km.Ainsi, Etienne Schneider assure que dans le cas d'une crise de ce genre, le pays "peut tenir au moins 45 jours" grâce à ces réserves. L'autre moitié des réserves obligatoires, elle, serait stockée quelque part "dans l'Union européenne".