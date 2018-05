Les motards pourront-ils circuler sur les voies de bus ?

Ce panneau indique que la voie de circulation est réservée aux bus et aux transports scolaires. Ces panneaux autorisent les taxis, les bus de formation, les ambulances, les médecins en service et les vélos à emprunter la voie. Previous Next

D'après son auteur, permettre à tout "véhicule motocyclique" (les deux-roues à moteur, ndlr) de circuler sur les voies de bus pourrait avoir plusieurs avantages.Outre un gain de temps, l'auteur mise sur une plus grande sécurité pour les conducteurs. Le principal attrait serait notamment d'éviter que les motards ne remontent la circulation entre deux files mais profitent d'un espace large et interdit aux voitures.Le système existe déjà dans plusieurs grandes villes comme Londres ou encore Genève. D'après le site des transports de la capitale anglaise, il permet de "réduire le temps de trajet des motards ainsi que les émissions de CO2".Aujourd'hui au Luxembourg, en plus des autobus, les seuls véhicules autorisés à emprunter ces voies dédiées sont les transports scolaires. Si le panneau correspondant est présent, les taxis, les ambulances et médecins en service et les bus servant à la formation des conducteurs peuvent aussi emprunter les voies. Enfin, un autre panneau peut y autoriser la circulation des cycles. La pétition est ouverte à la signature jusqu'au 5 juin.