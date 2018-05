Au lendemain de la découverte de croix gammées peintes sur un mur du parking Bouillon, à Luxembourg, un autre tag a été découvert quelques mètres plus loin.

© Mobile reporter/F. Arellano

Ce tag "Je te tuerai nazi" semble répondre à ces croix gammées et à l'inscription "Welcome to Naziland" découvertes jeudi dans le parking Bouillon.Cette nouvelle inscription a été peinte sur le mur d'une bâtisse, située rue de Bouillon (au n°27), à côté du cimetière, pas très loin du M Club, en direction de la N56.